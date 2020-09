بلدية دبي تفوز بـ4 جوائز ضمن «ستيفي العالمية»

المصدر: (دبي - البيان )

حصلت بلدية دبي على 4 جوائز ضمن جائزة «ستيفي العالمية»، حيث حصدت متمثلة بإدارة شبكة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي على الفئة الذهبية لجائزة «ستيفي العالمية» عن فئة «ORGANISATION - UTILITIES LARGE» والتي تنظمها منظمة جوائز الأعمال الدولية، كما حصدت إدارة شبكة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي على الفئة البرونزية في فئة «Energy industry innovation of the year 2020» عن مشروع استخدام الطاقة الشمسية في تجفيف مخلفات الصرف الصحي الصلبة «الحمأة»، وحصلت مبادرة التحول الرقمي في العقود «Digital Transformation» لبلدية دبي على الفئة الذهبية لجائزة «ستيفي العالمية» عن فئة «Achievement in Growth».

كما شاركت البلدية متمثلة بإدارة الموارد البشرية في برنامج جوائز الاعمال الدولية – جوائز ستيفي في دورتها لعام 2020 وذلك ضمن فئة إدارة الموارد البشرية المتميزة حيث حصدت الفئة الفضية وذلك عن مبادرة «الموارد البشرية تخلق أسعد بيئة عمل في بلدية دبي».

