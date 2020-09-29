اقتصادية عجمان تنذر 190 منشأة وتخالف 57 وتغلق 25 في 3 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 25 منشأة، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، كما تم إنذار 190 منشأة ومخالفة 57 أخرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وشددت دائرة التنمية الاقتصادية على أهمية التزام أصحاب المؤسسات المختلفة باشتراطات الصحة العامة وممارسة الأنشطة وفق البروتوكولات المعتمدة في الدولة الخاصة بالتصدي لجائحة «كورونا» من أجل حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتركزت أبرز الإغلاقات لـ16 مركز تدليك واسترخاء لعدم الالتزام بقرار اللجنة العليا للأزمات والكوارث بالتوقف عن ممارسة النشاط ومعاودة العمل، ما يشكل خطورة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وقال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية لـ«البيان»: «ينفذ فريق عمل من المفتّشين «فرسان الميدان» حملات تفتيشية مستمرة، بهدف التأكد من تطبيق المنشآت الضوابط المعتمدة، لضمان صحة وسلامة المجتمع وتفادي عرقلة الجهود في مكافحة جائحة فيروس»كورونا"، وفي حال رصد أي حالة عدم التزام يتم توجيه تنبيه إرشادي، كما يتم تحرير مخالفة بحق المنشأة في حال تكرار التجاوزات، مؤكداً أنه يتم إغلاق المنشأة في حال تكرار عدم الالتزام.

وعن أبرز الخطط، التي تنفذها الدائرة في مجال الرقابة على المنشآت المختلفة ذكر أن هنالك خطة رقابة شاملة على ممارسة الأعمال في المنشآت الاقتصادية تنقسم إلى قسمين: خطة المناوبات الشهرية، وخطة الرقابة الربعية من كل سنة.

وحول أهم أسباب المخالفات وأنواعها أشار إلى أن أسباب المخالفات عدم وعي الجمهور والمنشآت الاقتصادية بمخاطر الأزمة، لافتاً إلى استهتار بعض أصحاب المنشآت الاقتصادية بالإجراءات الوقائية.

وتطرق البلوشي إلى أسباب الإغلاقات التي تمت مؤخراً، حيث تم إغلاق خمسة أنواع من الأنشطة الاقتصادية مؤخراً بسبب تكرار المخالفات، وشملت مركزي تسوق بسبب تكرار مخالفة الإجراءات الاحترازية بشأن لبس الكمامات وعدم التباعد الجسدي بين المتعاملين والعاملين والتسبب بالتجمهر نتيجة العروض والإعلانات التي تقدمها هذه المراكز.

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