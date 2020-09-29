محاكمة 3 أفارقة بتهمة السرقة بالإكراه

المصدر: (دبي - البيان)

أحالت النيابة العامة في دبي 3 متهمين من الجنسية الأفريقية اقترفوا جنايتي السرقة بطريق الإكراه والتهديد، وجنحة انتحال وظيفة عامة، إلى محكمة الجنايات، حيث قام المتهمان الأول والثانية بالسرقة عن طريق الإكراه المال المنقول وهو عبارة عن ساعة يد بيضاء اللون بقيمة 3500 درهم والعائد للمجني عليه «زائر من نفس الجنسية» وذلك بأن قامت المتهمة الثانية وبحضور المتهم الأول بالاعتداء على المجني عليه المذكور بصفعه على وجهه عدة مرات وسرقا منه الأموال المذكورة وقام المتهم الثالث «هارب» بتهديد الضحية وانتحال صفة رجل أمن. وأمرت النيابة بمعاقبتهم وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.

وقال المستشار خالد العامري رئيس نيابة بنيابة ديرة: إن المتهمين اعترضوا طريق المجني عليه ليلاً بينما كان يتجول في سوق الذهب حيث طالب المتهم الأول والثالث المجني عليه بدفع مبلغ 1800 درهم ثمن المخالفات المرورية للمركبة التي استأجرها من المتهم الأول لـ4 أيام، فطلب المجني عليه من المتهم الأول أن يثبت له أن هنالك مخالفات تم تسجيلها على المركبة وقام المتهم الثالث بتهديده شفهياً بأن المتهمين سيقومون بالتعامل معه بطريقتهم إذا لم يدفع قيمة المخالفات المرورية، مضيفاً إن المتهمة الثانية وهي زوجة المتهم الأول كانت تتجول بالقرب من مكان الواقعة واعتدت على الضحية بصفعه وشد ملابسه ونزعت ساعة اليد التي يرتديها وتبلغ قيمتها 3500 درهم وفرت هاربة، وقبل فرار المتهمين وجه المتهم الثالث كلامه للضحية بأنه من رجال الأمن.

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