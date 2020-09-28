«بيت الخير» تنفق 6 ملايين درهم لعلاج المرضى

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية بيت الخير أنها أنفقت ما يزيد على 6 ملايين درهم على علاج المرضى حتى نهاية سبتمبر 2020، ضمن مشروع «علاج» إحدى أهم المبادرات المجتمعية، التي أطلقتها الجمعية لمساعدة المرضى المقيمين والأقل دخلاً، ممن ليس لديهم تأمين صحي يغطي مرضهم أو عملياتهم الجراحية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع خلال الفترة نفسها ما يزيد على 446 مريضاً محتاجاً.

وأكد عابدين طاهر العوضي مدير عام «بيت الخير» أن الجمعية بدأت هذا المشروع، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وهو ينمو بشكل متزايد، وبشكل خاص هذا العام، بسبب جائحة «كورونا»، ومع إطلاق أكثر من منصة إعلامية لدعم المشروع، وبشكل خاص برنامج زايد الخير، الذي أطلقته الجمعية على إذاعة الأولى، بالتعاون والتناوب مع جمعية دبي الخيرية، ويبث كل يوم خميس من الرابعة وحتى السادسة مساء.

وأفاد العوضي بأن برنامج «زايد الخير»، الذي يعرض الحالات الحرجة لمرضى معسرين، بحاجة لعمليات جراحية أو أدوية باهظة الثمن، ويدعو المحسنين من أهل الخير للتبرع لهذه الحالات، جمع حتى نهاية سبتمبر مبلغ مليون و225 ألف درهم، استفاد منه 36 مريضاً.

وأضاف العوضي: «بالتوازي مع برنامج «زايد الخير» تطلق «بيت الخير» فزعات إلكترونية أسبوعية على مواقع التواصل الاجتماعي، لنجدة المرضى المحتاجين وغير المقتدرين على توفير رسوم ومتطلبات علاجهم، حيث بلغ ما جمعته هذه الفزعات حتى نهاية سبتمبر مبلغ 507.424 درهماً، واستفاد منها نحو 22 مريضاً».

وأشاد العوضي بالمتبرعين وأهل الخير من المحسنين، الذين يستجيبون لحملات «بيت الخير» الإنسانية، ويسهمون في نجدة إخوانهم من المرضى المقيمين والمعسرين، ليجسدوا هذه الصورة المشرقة عن روح التكافل والتضامن، التي تميز مجتمع الإمارات.

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