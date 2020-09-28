«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجدين في منطقة الحراي بخورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أمس مسجدين في منطقة الحراي بمدينة خورفكان يتسع كل منهما لـ250 مصلياً ومصلية.

ويأتي افتتاح المسجدين ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها الدائرة لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للاهتمام بتشييد وعمارة المساجد وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والأجواء الإيمانية للقاطنين في الشارقة، وتشييد المرافق والخدمات التي من شأنها تعزيز الاستقرار وتحقيق النهضة العمرانية في كافة ضواحي ومدن الإمارة.

وبني المسجدان «أم الفضل» و«أبو العاص بن الربيع»، وفق الطراز المعماري الإسلامي، وتعلو كل منهما قبة دائرية ومنارة بارتفاع 18.5 متراً، مع وجود المرافق الخدمية من دورات المياه والميضأة ومسكن للإمام.

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