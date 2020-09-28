«بيئة» تفتح باب التسجيل في جائزة المدارس للتميز

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «بيئة» الرائدة في مجال الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، عن فتح باب التسجيل في الدورة الحادية عشرة من جائزة المدارس للتميز البيئي التابعة لبرنامجها التثقيفي «مدرسة بيئة للتثقيف البيئي».

وتحفز هذه المسابقة طلاب المدارس على مواجهة التحديات البيئية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتهدف جائزة المدارس للتميز البيئي إلى تعزيز الوعي البيئي بين الطلاب والمعلمين، عن طريق المشاركة بفعالية في العديد من المشاريع المبتكرة.

وقد نمت المسابقة بشكل واسع خلال العقد الماضي، حيث من المتوقع أن يتنافس أكثر من 250 ألف طالب و6 آلاف معلم و400 مدرسة.

أما موضوع المسابقة هذا العام، فهو «مستقبل الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والذي استوحي من أهداف رؤية الإمارات 2021 لتشجيع التنمية المستدامة. وتشمل الأهداف حماية البيئة، وتحسين جودة الهواء، والحفاظ على موارد المياه، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة.

ويعدّ تطبيق تلك الخطط المرتبطة بنمو الاقتصاد البيئي من أبرز إنجازات البلاد، والتي تساهم فيها «بيئة» كواحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستدامة. وسوف يتم تشجيع الطلاب والمعلمين على توّقع مستقبل الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب اقتراح بعض الوسائل التي يمكن للمجتمع القيام بها في هذا التحوّل.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»: تعد جائزة المدارس للتميز البيئي جزءاً حيوياً من مهمتنا في «بيئة» لتعزيز جودة الحياة ولصنع مستقبل أكثر استدامة. وتوجّب علينا في سبيل ذلك البدء مع المعنيين بهذا المستقبل، ألا وهم أطفال الوطن.

من جهة أخرى، نعلم من خلال تجربتنا، أن المشاريع التي سنتلقّاها هذا العام الدراسي هي بمثابة بداية رحلة تستمر لمدى الحياة وأساسها صنع التغيير الإيجابي في مجتمعنا والعالم أجمع. من هنا، أودّ أن أتقدم بوافر الشكر لكل من شارك في المسابقة لأكثر من عقد من الزمن، ولشركائنا في «دوراسيل»، ووزارة التربية والتعليم على دعمهم المستمر لتحقيق رؤيتنا المشتركة.

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