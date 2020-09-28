2041 مركبة لمواصلات الإمارات تقدم خدمات النقل للجهات الاتحادية والحكومية

المصدر: دبي– البيان

تقدم مواصلات الإمارات، خدمات النقل الحكومي، عبر مواقعها المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، لـ 54 متعاملاً من الجهات الحكومية الاتحادية، وذلك عبر أسطول مركبات يضم 2041 مركبة متنوعة، يقودها 1,393 سائقاً مؤهلاً، لتقديم خدمات النقل، وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة والراحة، لتحقيق سعادة المنقولين.

وأفاد عبد الغفار محمد يوسف مدير حسابات مكتب كبار المتعاملين بمواصلات الإمارات، بأن الشركة تحرص على تقديم خدمات نوعية لمتعامليها من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، وفق العقود المبرمة معهم، عبر أنواع مختلفة من المركبات، تتناسب مع احتياجاتهم باختلاف استخداماتها، ومنها المركبات الخفيفة والثقيلة ومركبات متخصصة في نقل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف، ونقل الموتى والعيادات المتنقلة لصالح القطاع الصحي في الدولة.

وكشف عبد الغفار أن مكتب كبار المتعاملين، قد أبرم وجدد 25 عقداً لمدد متفاوتة، تمتد إلى أربع سنوات، مع نخبة من المتعاملين في القطاع الحكومي منذ بداية العام الحالي 2020، وحتى نهاية أغسطس الماضي، حيث تم خلال تلك الفترة، التعاقد مع 6 جهات حكومية اتحادية، لتوفير خدمات النقل الحكومي، وفق أعلى درجات الجودة والاحترافية، وبتطبيق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في قطاع النقل والتأجير، وذلك من خلال 2,041 مركبةً، و1,393 سائقاً، و53 مشرفة.

ومن أهم الجهات المتعاقدة مع مواصلات الإمارات، وزارة التربية والتعليم، ووزارة تطوير البنية التحتية، والمركز الوطني للتأهيل، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة التأمين، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة تنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للأرصاد، ومكتب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، ووكالة الإمارات للفضاء.

والمجلس الوطني للإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ووزارة العدل، وغيرها من الجهات.

وأوضح مدير مكتب كبار المتعاملين، أن مواصلات الإمارات، توفر باقة من الخدمات المتميزة في قطاع النقل والتأجير، تشمل تأجير المركبات، وتوفير السائقين ومنسقي الحركة والمشرفات، إلى جانب إدارة وتشغيل المركبات التابعة للجهات، وتركيب الأنظمة الذكية للتتبع والتزود بالوقود، وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة، من غسيل وصيانة وإصلاح المركبات، عبر كفاءات بشرية وفنية متخصصة.

وأضاف أن سائقي مواصلات الإمارات، مؤهلون لتقديم خدمات النقل وفق احتياجات الجهات المستفيدة، متبعين الإجراءات الوقائية، والإرشادات التي تسهم في الحد من انتشار فيروس «كورونا» كوفيد 19، مؤكداً على أن جميع السائقين يتلقون برامج تدريبية وتوعوية بشأن الوقاية من انتشار المرض، وأخرى متعلقة بالسلامة المرورية، والإسعافات الأولية، وغيرها من البرامج المتعلقة بتطوير الخدمة، والارتقاء بمستوى العاملين.

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