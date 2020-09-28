شرطة أبوظبي تحتفل بيوم السياحة العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفل قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات والمباحث الجنائية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بيوم السياحة العالمي الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام بالتعاون والتنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي ومتحف اللوفر-أبوظبي.

وأكد العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي اهتمام شرطة أبوظبي باستثمار هذه المناسبة لتعزيز الوعي الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية من جائحة «كورونا» في الأماكن السياحية والمتاحف في جزيرة أبوظبي، لافتاً إلى جهود قسم الشرطة السياحية في توفير بيئة سياحية آمنة مستدامة، والمحافظة على المرافق السياحية والإرث الحضاري والثقافي والتاريخي لدولة الإمارات.

وذكر العميد عمران المزروعي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية أن جائحة «كورونا» كانت الحدث الأكبر هذا العام وتم تعريف زائري المرافق السياحية مثل متحف اللوفر أبوظبي، بأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية التي اعتمدتها الجهات المعنية في الدولة، لتفادي الإصابة بعدوى (كوفيد19) حفاظاً على سلامتهم وسلامة مرافقيهم.

وتم خلال المبادرة بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي توزيع الهدايا وتذاكر دخول المتحف على السياح وعرض فيديو من إنتاج إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي على شاشات متحف اللوفر وتوزيع برشورات توعية بعدة لغات حول الإجراءات المتبعة لحماية السياح وتعريفهم بالتراث والثقافة الإماراتية وجهود الدولة في الاهتمام بالسياحة.

وأشاد عدد من السياح بالدور الرائد الذي تقوم به شرطة أبوظبي في تعزيز مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع، معربين عن تقديرهم الشديد باهتمامها بالاحتفال بهذه المناسبة التي أدخلت السعادة في نفوسهم.

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