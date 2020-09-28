موارد الشارقة تنظم 5 برامج تدريبية افتراضية لموظفي الحكومة الأسبوع الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

تواصل دائرة الموارد البشرية بالشارقة تنفيذ برامجها التدريبية الافتراضية لموظفي حكومة الشارقة في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والتي تعقد بتقنية البث المباشر عبر الإنترنت باستخدام برنامج (webex).

حيث نظمت الدائرة الأسبوع الجاري 5 برامج تدريبية تتمثل في إدارة التسويق عبر صفحات المواقع الاجتماعية، قيادة التميز في المؤسسات الحكومية، الأخلاقيات الاحترافية في بيئة العمل، التخطيط والتطوير الإداري، ديناميكيات العمل الجماعي، يشارك في هذه البرامج (254) موظفاً وموظفة من مختلف دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة.

ويهدف البرنامج التدريبي «إدارة التسويق عبر صفحات المواقع الاجتماعية» إلى إكساب المشاركين مهارات التسويق الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويناقش مفهوم العلاقات العامة ومهاراتها، مهارات التواصل الفعال، مهارات التسويق العام، التسويق الإلكتروني، التخطيط التسويقي، وتحليل SWAT لمعرفة البيئة التسويقية.

بينما يهدف البرنامج التدريبي «قيادة التميز في المؤسسات الحكومية» إلى تعريف المشاركين بأفضل الممارسات الحكومية في مجال التميز وكيفية قيادة عجلة التميز، وتتركز محاوره حول مفهوم التميز المؤسسي، التميز الحكومي، دور التميز في تطوير الأداء الحكومي، منظومة التميز الحكومي، برامج التميز المؤسسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعلاقة بين التميز المؤسسي والأداء المؤسسي.

كما يتناول البرنامج التدريبي «الأخلاقيات الاحترافية في بيئة العمل» عدة محاور تتمثل في مقدمة في أخلاقيات العمل، أثر أخلاقيات العمل في العمل، التأثير الإيجابي للأخلاقيات في الأعمال، كيفية تحسين القدرة الإنتاجية والفعالية وخلق بيئة عمل إيجابية بما يتناسب مع توقعات ومطالب المستهلكين، وأهمية الاستخدام لهذه الأخلاقيات في العمل والمنزل والمجتمع والمردود الإيجابي الملموس منها.

أما البرنامج التدريبي «التخطيط والتطوير الإداري» فيهدف إلى إكساب المشاركين مهارة التخطيط الإداري بحرفية ومهنية بطرق ابتكارية وإبداعية بما يتناسب مع رؤية المؤسسة ودعم مسيرة النجاح في المؤسسة لتحقيق الأداء العالي مع الإنجاز المثمر إلى جانب استشراف المستقبل والتخطيط للمخاطر.

ويناقش البرنامج ضمن محاوره التخطيط الإداري، أهمية التخطيط الإداري، خطوات التخطيط الإداري، خصائص التخطيط الإداري، الصلة بين التفكير الاستراتيجي والتخطيط المتكامل لاستراتيجيات الإدارات الوظيفية، استخدام نماذج SWOT & PESTEL في التحليل.

في حين يهدف البرنامج التدريبي «ديناميكيات العمل الجماعي» إلى تعريف المشاركين بمفهوم فريق العمل والمفاهيم والمصطلحات الإدارية المهمة للممارسة الإدارية الصحيحة في مجال القيادة الإدارية لفرق العمل، تنمية المهارات الإدارية والقيادية للمشاركين بما يمكنهم من حل المشكلات وقيادة جماعات العمل.

وكذلك تزويدهم بطرق ووسائل إعداد وبناء فرق العمل مع تنمية مهاراتهم في تطوير روح الفريق والتنظيم الذاتي، تنمية مهارات تفهم أنماط ودوافع السلوك الإنساني والتعامل بفاعلية مع كل نمط سواء للإقناع والتحفيز أو التأثير.

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