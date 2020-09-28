بالفيديو.. بلدية الشارقة تخلي منطقة القادسية من العزّاب والعمّال

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

باشرت بلدية مدينة الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بإشعار القاطنين من العمال والعزاب بإخلاء المنطقة فوراً، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإخلاء منطقة القادسية من العزّاب والعمّال والمخالفين الذين يقيمون في مناطق مخصصة للعائلات.

وقامت البلدية، صباح اليوم، بحضور ثابت الطريفي، مديرها العام، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وممثلين عن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومساعدي مدير عام البلدية، ولفيف من المسؤولين، بجولة في منطقة القادسية، للوقوف على سير أعمال الإخلاء والاستماع لملاحظات صاحبة الملاحظة في برنامج الخط المباشر حول وجود عمّال يقيمون في المنطقة وهي غير مخصصة لهم، والالتقاء بمجموعة من العائلات القاطنة في المنطقة ذاتها للاستماع لملاحظاتها واستفساراتها.

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وأكد ثابت الطريفي أن البلدية بدأت، منذ أمس، بالتنفيذ الفوري لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وشكلت فرق عمل، لعمل مسح كامل للمنطقة وحصر أعداد المساكن المخالفة والتي يقطنها عمّال وعزّاب، حيث أشعرت أكثر من 60 مسكناً بضرورة الإخلاء الفوري خلال مدة محددة وقصيرة، كما قامت، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بقطع الخدمات عن المساكن التي يوجد بها تجاوزات من قبل قاطنيها، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة لغاية الانتهاء من إخلاء المنطقة بالكامل ممن لا يسمح لهم السكن بها.

ونوّه الطريفي بأن البلدية شكّلت فريق عمل من قطاع الهندسة والمباني للوقوف على السلامة الإنشائية للمباني، ورصد أي تجاوزات سكنية أو تقسيمات هندسية مخالفة، مشيراً إلى أن البلدية سلَّمت الملاك والمستأجرين المباشرين إشعارات بالمراجعة ومخالفتهم، نظراً إلى تأجير المساكن بالباطن بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين.

من جانبه، أكد اللواء سيف الزري الشامسي أن القيادة العامة لشرطة الشارقة باشرت مهامها في التنفيذ الفوري لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، والتعاون مع بلدية مدينة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وتقديم كل الدعم اللازم، ما يضمن توحيد الجهود في إخلاء المنطقة من المخالفين، والحفاظ على راحة وسلامة وأمن القاطنين في تلك المنطقة من الأسر والعائلات.

تعزيز

من جهته، أكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق مختلف الجهات الحكومية، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، والعمل مع البلدية والشرطة لأداء دورها خلال هذه الحملة وقطع الخدمات عن المساكن المخالفة، وإخلاء المنطقة من المخالفين، باعتبار أن هناك مناطق محددة ومخصصة لهم بعيداً عن مناطق الأسر والعائلات.

وأشادت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وإخلاء المنطقة من العمال والعزاب والسماح فقط بالسكن فيها للأسر والعائلات، لكون سكن العزاب وسط العائلات يشكّل تهديداً مباشراً للأسر التي تقطن في تلك المنطقة، كما سيستمر هذا التعاون لتطبيق الإجراءات ذاتها على المناطق الأخرى المشابهة والحد من مخالفات نظام التسكين في إمارة الشارقة بجميع أنواعها.

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