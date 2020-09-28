افتتاح المقر الجديد لترخيص السائقين في دبا الحصن

المصدر: الشارقة - وام

افتتح العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة أمس المقر الجديد لفحص السائقين بمدينة دبا الحصن.

حضر الافتتاح أحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي بدبا الحصن، وطالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن، والعميد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، والعقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وطارق عبدالرحمن آل صالح المدير التنفيذي لمعهد الشارقة للسياقة إلى جانب عدد من الضباط بالإدارة.

ويأتي افتتاح المقر الجديد لفحص السائقين بدبا الحصن في إطار حرص شرطة الشارقة على تقديم أفضل الخدمات لأفراد الجمهور عبر مراكزها المنتشرة بكل مدن الإمارة بما يحقق طموحاتها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

ويقدم المقر الجديد عدة خدمات للراغبين في الحصول على رخصة القيادة تتمثل في إنجاز المعاملات المتعلقة بالحصول على رخص القيادة ومنها فتح الملفات عند التقديم للرخصة وغيرها من المعاملات.

وتفقد العميد السركال عقب الافتتاح قاعات تقديم المحاضرات والاختبارات النظرية للسائقين بمبنى مركز دبا الحصن الشامل والوقوف على سير العمل بالمركز، موجهاً ببذل الجهود من أجل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور وفق أعلى المعايير المعمول بها عالمياً.

وحضر العميد السركال الجلسة الحوارية التي عقدت بمقر مجلس ضواحي دبا الحصن لمناقشة التحديات الأمنية وإطلاع المشاركين فيها على الجهود والخطط المستقبلية التي تطبقها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتحقيق رؤية وزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

مشاركة

وشارك في الجلسة الحوارية مطر أحمد الخشري مدير الديوان الاميري بمدينة دبا الحصن، وعبيد خلفان الغول عضو المجلس الوطني الاتحادي وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وأعضاء من المجلس الاستشاري بالشارقة.

وأكد العميد السركال:«أن أمن المواطن وسعادته على رأس أولويات القيادة الرشيدة فهو أساس المجتمع ونواته». مشيراً إلى أن دور الشرطة أصبح اجتماعياً أكثر منه أمنياً وذلك من خلال تعامل فرع الشرطة المجتمعية مع كافة المشكلات وحلها في إطار ودي بعيداً عن أروقة المحاكم واحتواء الظواهر والمشكلات التي تطرأ على المجتمع بشكل إيجابي عبر لجان خاصة منوطة بهذا الشأن مرحباً بكل المقترحات والآراء التي تدعم الاستقرار الأسري والمجتمعي بمنطقة دبا الحصن.

وقاية

ومن جانبه أشار العميد الدكتور خالد الحمادي إلى أن عمل الشرطة الأساسي يتمثل في وقاية المجتمع من الجريمة من خلال التوعية المستمرة بمخاطرها وأثرها على الفرد والمجتمع إضافة إلى تقديم التوعية أيضاً حول الجريمة الإلكترونية حيث تعمل الشرطة جاهدة على قطع الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع بأي شكل من الأشكال وصولاً لمجتمع أمن ومعافى.

تطور

وأشار العقيد علي الكي الحمودي إلى تطور الخدمات بالمنطقة من عام لآخر حيث تمت إضافة مجموعة من الخدمات الشاملة التي تساعد على تعزيز الأمن والأمان بالمنطقة الى جانب الخدمات المتعلقة بترخيص الآليات بمركز الشرطة بدبا الحصن وذلك تسهيلاً على أبناء المنطقة بتسجيل مركباتهم حضورياً بالمركز دون عناء إلى جانب إمكانية إنجاز تلك المعاملات عبر التطبيقات الذكية التي توفرها شرطة الشارقة كما تم تفعيل خدمة الحجز المنزلي للمركبات منذ بداية العام الجاري.

تكريم

وفي ختام الجلسة كرم العميد السركال الشركاء الذين أسهموا في افتتاح وإنجاز المقر الجديد لفحص السائقين بمدينة دبا الحصن ومجلس آباء الطلبة لتعاونهم البناء بجانب تكريم عدد من الضباط وضباط الصف بالإدارة لتميزهم في أداء مهامهم الوظيفية.

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