حملة تفتيشية في الشارقة على المزارع لضبط حفر الآبار

المصدر: الشاقة – عصام الدين عوض

أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة بدأت تنفيذ زيارات تفتيشية إلى المزارع في الشارقة تهدف إلى وقف ظاهرة حفر آبار المياه الجوفية غير القانونية والتي تسببت في العديد من الحوادث المأساوية والاستمرار في حملات التوعية بأهمية المحافظة على مصادر المياه الجوفية.

مبيناً أن الهيئة رصدت في منطقة الزبير خلال الفترة الماضية العديد من المخالفات مثل تحويل بعض المزارع إلى مصانع وأخرى بها وحدات تحلية لبيع المياه بالصهاريج وأخرى تم تأجيرها بالباطن بهدف التجارة، إضافة إلى التوسع في حفر الآبار غير القانونية وتحويل بعض المزارع إلى مساكن للعمال واستخدامهم للمياه الجوفية بطريقة جائرة ما يؤثر في سحب المياه من الآبار وانخفاض منسوب المياه الجوفية، لافتاً إلى أنه تم توزيع إشعارات للمخالفين بهدف إزالة المخالفة.

وقال الليم: «إن حفر الآبار الجوفية بطريقة عشوائية يمثل خطراً على الفرد والمجتمع والبيئة والموارد الطبيعة على اعتبار أن المياه الجوفية ملكية عامة تشرف عليها السلطات الرسمية ولا يجوز للأفراد المبادرة في حفر الآبار من دون الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المعنية بالرقابة على الآبار وتنظيم آليات حفرها حسب الاشتراطات والضوابط المعمول بها من الجهات المختصة».

دراسة

ومن جهته أكد المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه بالهيئة أنه تم عمل دراسة مع جامعة بوسطن لاستكشاف المياه الجوفية بواسطة الأقمار الصناعية ودراسات أخرى مع شركات كبرى للتأكد من وجود المياه ومدى ملوحتها والكميات الموجودة منها بهدف المحافظة على تلك المياه بكل السبل.

مبيناً أن بعض أصحاب المزارع يستخدمون مكائن التحلية من دون الرجوع للهيئة وأخذ التصاريح اللازمة، كما أن تلك المياه تعد غير صالحة للاستهلاك والشرب لأن بعض مكائن التحلية لا تعمل وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة، فينتج عنها ماء حمضي وآخر ملوث، ونهدف من الحملات إلى المحافظة على القاطنين في المنازل والمخزون الجوفي.

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