المصدر: وام

أعلنت وزارة الدفاع عن تشكيل "مجلس شباب وزارة الدفاع" وذلك ضمن سعيها وحرصها المتواصل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين الشباب وتزويدهم بجميع الممكنات التي تسهم في تعزيز دورهم في المجتمع والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بقدراتهم لخدمة الوطن، ودعم الأجندة الوطنية للشباب التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والتي تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة التي من شأنها المساهمة في مساعدة الشباب الإماراتي على تحقيق تطلعاته وتوظيف كامل إمكانياته، وتعزيز الروح الريادية لديه وجعله نموذجاً يحتذى به في التأثير الإيجابي حول العالم.

وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع - خلال استقباله أعضاء مجلس شباب وزارة الدفاع - على دعم الوزارة لتبني المبادرات الوطنية ومن ضمنها (مجالس الشباب) لتطوير منظومة العمل الشبابي باعتبار الشباب هم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بالدولة.

ووجه معاليه المجلس بالعمل على تطوير السياسات والبرامج التي تمكن فئة الشباب من المشاركة الفاعلة في منظومة العمل المؤسسي بالوزارة، وطرح الأفكار المبتكرة، وتوظيف القدرات لحل جميع التحديات، وتبادل الخبرات والتجارب مع المجالس الشبابية بالدولة.

من جهتهم ثمن أعضاء المجلس دعم القيادات بالوزارة للشباب، وإتاحة الفرصة لهم لإبراز دورهم في خدمة الوطن وصون مكتسباته وتعزيز ريادة الإمارات العالمية، حيث يحظى قطاع الشباب في الوزارة بالاهتمام من خلال برامج التدريب والتأهيل، وتنمية المهارات الوظيفية، والقيادة والإشراف على مختلف برامج العمل بالوزارة.

يذكر أن تشكيل مجلس شباب وزارة الدفاع يأتي بالتنسيق والتعاون مع وزارة الثقافة والشباب تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الشباب هم المستقبل، وتسعى إلى تمكين الشباب الإماراتي ليصبح نموذجاً في قيادة شباب العالم في المجالات كافة.

ويعد مجلس شباب وزارة الدفاع استكمالاً للجهود التي تقودها الوزارة في مجال تبني المبادرات والمشاريع والبرامج الوطنية التي تدعم الاستراتيجية المؤسسية التي تعمل من خلالها الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتؤكد على رؤيتها في أن تكون قوات مسلحة رائدة، حامية للاتحاد ومكتسباته.

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