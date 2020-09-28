بلدية دبي تخالف 58 مؤسسة وتغلق صالوني حلاقة

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي صالوني حلاقة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونفذ مفتشو البلدية 2528 زيارة تفتيشة على المؤسسات في 27 سبتمبر الجاري، وبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات المخالف 58 مؤسسة، وتم توجيه 70 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 95%، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2398 مؤسسة.

متابعة

وتقوم البلدية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي الزمت بها جميع المؤسسات والانشطة الخاضعة لرقابتها، واصدرت تعاميم بشأنها

من خلال زيارات تفتيشية للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

ويتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

كما يقوم مفتشو البلدية بالتدقيق على الصالونات الرجالية والنسائية للتاكد من الاشتراطات الاحترازية من أبرزها: التركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعالمين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف احادية الاستخدام وارتداء كمام الوجه وقفاز اليدين للعاملين، وضرورة زيادة دورية التنظيف والتطهير والتركيز على مقابض الابواب والسلالم، ومناضد أجهزة دفع النقود، وأجهزة التحكم بجهاز التلفزيون أجهزة التكييف.

باللإضافة إلى التركيز على كراسي الحلاقة وطاولات تقديم الخدمة "قبل وبعد الخدمة "، وعلى جميع الأدوات والأجهزة والمواد المستخدمة، وأحواض غسيل الأيدي والشعر، والأرفف والأدراج والخزائن.

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