"رويال سكاي" تعتزم افتتاح فرع لشركتها "ماي تكنولجي" في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

تعلن مجموعة "رويال سكاي" رسميا، عن نيتها لافتتاح فرع لشركتها "ماي تكنولجي" في السعودية بعد النجاح الذي حققته في الإمارات. حيث تعكس هذه الخطوة رؤية ماي تكنولوجي ومهمتها في التوسع والإزدهار والنمو من خلال حضور مباشر وقوي في مختلف الأسواق الإقليمية وحتى العالمية، وحتما لن تكون هذه الخطوة الأخيرة بل هي فقط البداية.

ويعكس ذلك إيمان الدكتور "عمار عمر" المالك والمؤسس لمجموعة شركات رويال سكاي التجارية بأن الجهد المتواصل هو المفتاح لأبواب النجاح والتميز في مختلف المجالات، واطلاعه دائماً على انتهاز جميع الفرص هو سبب نجاح مجموعة رويال سكاي. حيث يبحث الدكتور عمار عمر دائماً على مختلف فرص التطور والتوسع لمجموعته لوصولها الى العالمية.

والجدير بالذكر بأن مجموعة "رويال سكاي" التي مقرها دبي، تضم العديد من الشركات العاملة في المجالات والقطاعات المختلفة ابتداء من المطاعم، العقارات، الخدمات الإلكترونية، التصميم الداخلي، الإدارة المالية وتطوير الأعمال، المعدات الطبية، الضيافة وإدارة المطاعم، التسويق وغيره، حيث تعمل دائماً على أن تكون هي الأفضل في تقديم خدمات عالية الجودة في مختلف المجالات، من خلال شفافيتها في التعامل مع العملاء.



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