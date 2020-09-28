بروفيسور صيني يشيد بموقف الإمارات الشجاع في تحقيق السلام

المصدر: أبوظبي ـ وام

أشاد البروفيسور هوانغ جينغ عميد معهد الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة بكين للغة والثقافة في جمهورية الصين الشعبية، بجهود دولة الإمارات لإحلال السلام وعقدها معاهدة سلام مع إسرائيل، وأكد أن موقف الإمارات في هذا الشأن ينطلق من الشجاعة والإرادة والحكمة والرؤية البصيرة.

وأثنى البروفيسور هوانغ جينغ وهو مفكر صيني حاصل على الدكتوراة من جامعة هارفارد تحت إشراف المفكر الأمريكي الأشهر صموئيل هانتنجتون خلال الندوة الافتراضية «نحو عالم ينعم بالسلام والازدهار.. المواقف الإقليمية والخيارات بعد الجائحة»، التي نظمها المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة أول من أمس، على الجهود الحثيثة التي تبذل للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي ومنها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأكد أن الحضارة الإسلامية منفتحة على كل الحضارات. داعياً إلى الاستفادة من «مبادرة الحزام والطريق» التي تسعى لربط الصين بالعالم.

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