هزاع بن زايد: جهود «أم الإمارات» منحت المرأة الريادة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

عبّر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن فخره بإطلاق اسم «مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن» على برنامج الأمم المتحدة.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نفتخر بإطلاق اسم «مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن» على برنامج الأمم المتحدة لتدريب النساء على العمل في القطاع العسكري وقطاعي الأمن والسلام، جهود أم الإمارات للنهوض بالمرأة وتمكينها وترسيخ دورها انطلقت من رؤية طموحة وإرادة صلبة منحتها الريادة عالمياً».

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