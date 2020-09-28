«مزن سات» يعانق الفضاء اليوم في رحلته العلمية

المصدر: أبوظبي ـ وام

مع دقات الساعة الثالثة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي من مساء اليوم، «الساعة 11 و20 دقيقة صباحاً بتوقيت غرينيتش».. ينطلق القمر الصناعي «مزن سات» من قاعدة بليسيتسك الفضائية في روسيا في مهمته العلمية إلى مداره المقرر حول الأرض على متن الصاروخ الروسي «سويوز» مسطراً إنجازاً جديداً للدولة في قطاع الفضاء.

ويأتي إطلاق المشروع التعليمي «مزن سات» تجسيداً للدعم المقدم لهذا القطاع الوطني المهم الذي حققت فيه الدولة العديد من الإنجازات العالمية الرائدة كان آخرها الإطلاق الناجح لمسبار الأمل -أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ- ويؤكد الحرص على بناء قدرات الكوادر الوطنية الشابة في قطاع الفضاء الذي بات يحظى بإقبال كبير من شباب الوطن سواء لدراسة تخصصاته المختلفة في العديد من الجامعات الوطنية أو العمل في مجالاته المختلفة بعد التخرج.

وعمل على تطوير وتصنيع القمر الصناعي التعليمي أو «الكيوب سات» «مزن سات» نخبة من طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وفي فبراير من عام 2018 أعلنت وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة إطلاق مشروع تطوير القمر الصناعي «مزن سات» لدراسة الغلاف الجوي للأرض.

وأكدت أن هذا المشروع يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية لوكالة الإمارات للفضاء لترسيخ التقدم المعرفي وتعزيز أنشطة البحث العلمي وعمل على تطويره طلبة من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وأعلنت الوكالة بعد ذلك التعاقد مع شركة «EXOLaunch» وهي إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات إطلاق الأقمار الصناعية المصغرة، وذلك لإطلاق القمر الصناعي بعد أن تم تطويره من قبل طلبة الجامعتين مستفيدين من المرافق والمختبرات العلمية المتطورة في مختبر الياه سات التابع لجامعة خليفة.

ويتضمن القمر الصناعي المصغر مزن سات 3 أجهزة علمية هي المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجهات القصيرة الذي يقوم بدراسة توزيع غازات الانبعاث الحراري في الغلاف الجوي.. إلى جانب كاميرا رقمية «RGB» تعد أداة علمية لتوضيح عملية الاستشعار عن بُعد ودعم دقة الإرشاد الخاص بالمقياس الطيفي.. أما الجهاز العلمي الثالث فيتمثل في أنظمة الدعم الفرعية «BUS» التي تتكون من الهيكل الميكانيكي والطاقة والحاسوب الرئيسي للقمر وأنظمة الاتصالات ونظام التوجيه والتحكم.

وأنجز فريق عمل «مزن سات» الاختبارات والفحوص النهائية بنجاح حول جاهزيته للانطلاق في مهمته العلمية إلى مداره المقرر حول الأرض، وتم الانتهاء من الفحوص البيئة من خلال إدخال القمر الصناعي ضمن بيئة تحاكي بيئة الفضاء وإجراء سيناريوهات المهمة.

ويقيس القمر الصناعي عند وصوله إلى مداره مستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتوزيعها في الغلاف الجوي، وسيقوم طلبة جامعة خليفة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة برصد ومعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها إلى المحطة الأرضية الأساسية في مختبر الياه سات في جامعة خليفة والمحطة الأرضية الفرعية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

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