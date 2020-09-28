سفيرنا لدى إيطاليا يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى سان مارينو

المصدر: سان مارينو - وام

قدم عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للدولة، لدى جمهورية سان مارينو، إلى سيلفيا بيرتيل مديرة المراسم في وزارة الخارجية في جمهورية سان مارينو.

والتقى الشامسي، بهذه المناسبة، مع لوكا بيكاري وزير خارجية جمهورية سان مارينو، حيث نقل إليه تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وأكد الشامسي حرصه على بذل كافة الجهود، لتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، حمّل الوزير، السفير، تحياته إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وأكد اهتمام بلاده بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، معرباً عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.

وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين، وآفاق تطويرها، وتطلع الجانبين إلى مشاركة جمهورية سان مارينو في معرض إكسبو 2020 دبي.

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