التصديق الذكي في «الخارجية».. سهولة وسرعة في تصديق المستندات الرسمية

المصدر: أبوظبي - وام

حرصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة لتوفير باقة من الخدمات الإلكترونية للمتعاملين، تمثلت بالاستباقية وتوصلت إلى الجاهزية عبر استثمارها للتقنيات المتطورة وتطويع التكنولوجيا لإنجاز المهام وتلبية المتطلبات اليومية للمتعاملين مع ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية.

وتؤكد الوزارة على توفير كافة خدماتها إلكترونياً بخطوات سريعة وسهلة ومن أهمها خدمة التصديق الذكي، حيث أصبح بإمكان جميع المتعاملين تقديم جميع المعاملات الخاصة بخدمة التصديقات من خلال الموقع الإلكتروني www.mofaic.gov.ae والتطبيق الذكي UAEMOFAIC، بعد استيفاء جميع الشروط، وأهمها التأكد من أن المستندات المطلوب تصديقها قد تم التصديق عليها من السلطات المختصة قبل التقديم على الخدمة.

وقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتفعيل آلية لإنجاز المعاملات عن طريق موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي من خلال التعاون مع البريد، وذلك لإتمام عملية التصديق من خلال استلام المعاملة من المتعامل من موقعه ثم تسليمها له دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة من خلال الاتصال على الرقم 60059999 مقابل تكلفة إضافية قدرها 40 درهماً.

كما يمكن للمتعامل زيارة أحد مراكز التصديق الخمسة في الدولة مع المستندات الأصلية وإيصال الدفع لاستكمال التصديق في كل من إمارة أبوظبي في مركز ياس وتسهيل في منطقة مصفح أو إمارة دبي في كل من الطوار سنتر في منطقة الطوار 2، أو مركز خدمات 1 في أبراج الإمارات أو مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدبي في حي القنصليات - بر دبي، أو في مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إمارة الشارقة في منطقة الدفين.

وتتيح وزارة الخارجية والتعاون الدولي للمتعاملين تصديق الوثائق والمستندات الرسمية بأنواعها المختلفة، فضلاً عن الشهادات والفواتير، حيث إن التصديق يعد إجراء مفيداً بصحة الختم والتوقيع على الوثيقة أو المستند، سواء الصادر من الدولة أو من خارجها.

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