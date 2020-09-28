حاكم الشارقة يوجّه بإخلاء العزاب والمخالفين من منطقة القادسية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإخلاء منطقة القادسية من كل العزاب والمخالفين، حسبما أكد ذلك ثابت الطريفي مدير بلدية مدينة الشارقة في مداخلة هاتفية، عبر برنامج البث المباشر أمس.

وأضاف الطريفي: «جاء ذلك رداً على شكوى من إحدى الساكنات في تلك المنطقة، والتي أكدت من خلالها وجود سكنات للعمال بصورة كبيرة في منطقة القادسية، خصوصاً أن المنطقة مخصصة للعائلات، حيث ينتشر العمال من مختلف الجنسيات وسط البنايات والمساكن، ما يشكل تهديداً للأسر المقيمة في المنطقة».

متابعة

وقال مدير بلدية الشارقة، إن هناك بعض الأشخاص يؤجرون للعزاب والعمال بشكل مخالف، بعيداً عن أعين البلدية في تلك المنطقة وبعض المناطق الأخرى، لافتاً إلى أنه إذا تبين أن الساكنين في أحد المساكن عمال يتم التعامل معهم مباشرة وإخلاؤهم. وذكر أنه من خلال الخط الساخن للبلدية نجد أن هناك 99% من الاستفسارات يتم متابعتها وحلها.

وأضاف أن هناك تشريعات لم نتمكن خلالها من دخول المساكن إلا بموافقة النيابة العامة، ولكن إذا تبين أن السكن تابع لعزاب من خلال مراقبة مفتشي البلدية يتم إخلاؤه، مبيناً أن هناك سكناً للعزاب وأحياناً يقطنه مخالفون ما يسبب إشكالية كبيرة، وتبين ذلك من خلال حريق نشب في إحدى الشقق، إضافة إلى ضبط سكن يضم رجالاً ونساء وتم تأجيره بطريقة غير صحيحة. ولفت إلى أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة مباشرة وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والجهات المختصة.

صلاحية

وقال الطريفي إنه في السابق كانت هناك صلاحية للبلدية بقطع الخدمات عن سكن العزاب، وبالتالي يتم إخلاؤها فوراً من قبلهم، ولكن أصبحت الصلاحيات لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وأنه سوف يكون هناك تعاون معها من أجل تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، لافتاً إلى أن هناك أماكن مشابهة يوجد فيها سكن للعزاب وسط مساكن المواطنين، فسوف يتم تطبيق تلك التوجيهات عليها، كما أنه تم تشكيل فريق عمل من البلدية وشرطة الشارقة ومن الدفاع المدني، وتم حصر المناطق وإزالة كل المخالفات.

تعاون

من جهته أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أنه سوف يتم تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بإخلاء العزاب والعمال من منطقة القادسية والسماح فقط بالسكن فيها للأسر والعائلات، مبيناً أن سكن العزاب وسط العائلات يشكل تهديداً مباشراً للأسر التي تقطن في تلك المنطقة خصوصاً أن العزاب يعدون من جنسيات مختلفة، ولهم عادات وتقاليد تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا، مؤكداً أنه سوف يتم التعاون مع بلدية الشارقة والجهات ذات الصلة من أجل أخلاء منطقة القادسية من العمال والعزاب.

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