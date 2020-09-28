مدير عام «إسلامية دبي» يجتمع مع فريق دراسة الأفكار والمقترحات

المصدر: دبي - البيان

اجتمع الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مع فريق دراسة الأفكار والمقترحات بالدائرة وذلك في إطار تعزيز منصة الاقتراحات وتطوير فاعليتها.

وأكد الشيباني خلال الاجتماع أن الاقتراحات تسهم في صعود سلم الارتقاء بالخدمات فضلاً عن تعزيز قيمة البيئة التنافسية، منوهاً بضرورة وجود عامل الثقة لرفع مستوى السعادة والإنتاجية.

وتناول الاجتماع أهم الاقتراحات المقدمة في نظام الاقتراحات الإلكتروني خلال الأسبوع، حيث تتم دراسة الاقتراحات بشكل أسبوعي للتركيز على جودة الاقتراحات المقدمة ومدى فاعليتها في تحسين مستوى خدمات الدائرة وغيرها.

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