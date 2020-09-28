إطلاق واجهة تطبيق واتساب الأعمال لـ «زايد العليا لأصحاب الهمم»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي واجهة تطبيق واتساب الأعمال لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التي تأتي في إطار سعي المؤسسة لتنويع قنوات التواصل لخدمة المتعاملين والمستفيدين من خدماتها من أصحاب الهمم وأسرهم بالكامل.

حضر إطلاق الخدمة افتراضياً «عن بُعد».. عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وكوادر المؤسسة. وتشكل الخدمة الجديدة أحدث خطوة يتم تنفيذها ضمن الخطط التطويرية المتواصلة التي تنفذها المؤسسة، وتركز على إتاحة باقة من خيارات الحلول المبتكرة للتواصل والمتوافقة مع توجهات حكومة أبوظبي.

وتأتي تلك الخطوة في إطار العمل على إتاحة خيارات أوسع وأشمل لتلبية احتياج المتعاملين من خلال خدمة سريعة وسهلة الاستخدام وموثوقة وإطلاق قنوات جديدة عدة لخدمة العملاء.

تمكين

وأشاد الدكتور مغير خميس الخييلي بما تبذله مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من جهود وما تطلقه من مبادرات متميزة ضمن جهود الجهات الاجتماعية في إمارة أبوظبي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتقديم أرقى سبل رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع وأنها تسعى دائماً لأن تكون سباقة في تعزيز تجربة عملائها، وتحرص على تبني التغييرات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف.

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