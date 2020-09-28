اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني تعقد اجتماعها الـ 16 اليوم

المصدر: القاهرة ـ وام

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الإعلام والاتصال - إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالتعاون والتنسيق مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات الاجتماع الـ(16) للجنة العربية للإعلام الإلكتروني اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة العادية الـ(12) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت في يناير الماضي.

وقال بيان أصدرته الجامعة العربية أمس، إن اللجنة ستناقش عدداً من البنود، على رأسها بند متابعة تنفيذ التوصية الصادرة عن الدورة العادية الـ(12) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بشأن اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، إلى جانب استعراض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تطوير وتفعيل وإطلاق البث التجريبي للموقع الإلكتروني الجديد للجنة علاة على دراسة المسودة الأولية لاتفاقية التعاون مع شبكات التواصل الاجتماعي العالمية (Facebook- Instagram- LinkedIn).

ومن المقرر أن تصدر اللجنة توصياتها بخصوص بنود جدول الأعمال ليتم رفعها بعد ذلك إلى اجتماعي الدورة العادية الـ(95) للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية (13) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والمزمع عقدهما قبل نهاية العام الحالي.

يشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية من الخبراء المتخصصين في مجال الإعلام الإلكتروني إضافة إلى ممثلي المنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية والتي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب.

يذكر أن نادي دبي للصحافة يعتبر المستضيف الدائم لهذه الاجتماعات.

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