أعضاء في «الوطني»: لا مكان للتراجع في أجندة الإمارات

المصدر: دبي - نورا الأمير

عبر أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي عن فخرهم بتبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة الصدارة عالمياً في 121 مؤشراً، ضمن مؤشرات التنافسية، والصدارة عربياً في 479 مؤشراً، وبينوا أنه لا مكان للتراجع في أجندة الإمارات.

وفي هذا الصدد أكد ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن الإمارات الأولى في مؤشرات عدة، إن دل على شيء فإنما يدل على صوابية مواقف القيادة الإماراتية، وعزيمة الشعب الإماراتي، الذي يؤمن بأهمية الإعداد للمستقبل، وتحدي الصعاب، مشيراً إلى أن ما كشف عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يثبت من جديد أن هذه الدولة الحضارية، لا تقبل سوى التفوق والتقدم والاستمرار، وأن التراجع أو حتى التوقف ليس من أجنداتها في الحياة.

رؤى صائبة

ومن جانبها أكدت ناعمة المنصوري، أن الإنجاز الجديد يضاف إلى سجل دولة الإمارات العربية المتحدة الحافل في كافة المجالات ضمن مسيرة تنموية حضارية مستلهمة من رؤى صائبة لقيادة رشيدة وهبت جل اهتمامها لصناعة الفارق في وطن اللامستحيل وجهود فرق عمل وطنية جبلت على التفوق والريادة وتحقيق الرقم 1 في كافة مؤشرات التنافسية العالمية.

وأضافت: «إن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لدول العالم في العديد من المؤشرات العالمية يحمل دلالات مهمة تعكس النجاح الكبير لتجربة الإمارات الملهمة في الإدارة الرشيدة بمشاركة سواعد الوطن من أبنائه وبناته المخلصين الذين يترجمون التوجيهات والرؤى المتفردة للقيادة الحكيمة نحو مستقبل مزدهر ومشرق لخير الأجيال المقبلة».

أنموذج

وتقدمت إلى القيادة الرشيدة وفرق عملها الوطنية وإلى شعب الاتحاد بأسمى التهاني والتبريكات على هذه الإنجازات التي وصلت إليها دار زايد الخير رغم التحديات الاستثنائية التي يمر بها العالم، إلا أن العزيمة الصلبة لأبناء الإمارات وإرادتهم وإخلاصهم في تنفيذ توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة جعل من الإمارات أنموذجاً تنموياً فريداً نفاخر به الأمم، ويشكل مصدر إلهام لجميع دول العالم.

تفوق وريادة

وهنأت سارة محمد أمين فلكناز القيادة الرشيدة بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة، مثمنة في هذا الإطار الجهود الكبيرة التي قامت بها قيادتنا الرشيدة من أجل تحقيق تلك الإنجازات العالمية ورفعة شأن الوطن وتطوير قطاعاته والحفاظ على مكتسباته.

وقالت: «إنه بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت العالم بأسره خلال عام 2020 من تفشي وباء كورونا وتأثيره السلبي على اقتصادات العالم، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت بفضل تلاحم قيادتها وشعبها من تحويل الأزمة إلى فرصة وعبور تلك الأزمة بنجاح، وتحقيق التميز في العديد من المؤشرات العالمية، ما يؤكد بلا شك حكمة وحنكة القيادة وقدرة «حكومة المستقبل» على الاستعداد والمواجهة والقدرة على التعامل مع أي أزمة أو تحديات مهما كانت صعوبتها، والنجاح في تخطي أي صعوبات».

إنجاز مشرف

وبدوره رفع أسامة الشعفار أسمى آيات التهاني والتبريكات القيادة الرشيدة بمناسبة تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في 121 مؤشراً على مستوى العالم والأولى في 479 مؤشراً عربياً وضمن أكثر 10 دول تنافسية عالمياً في 300 مؤشر دولي، مباركاً الإنجاز المشرف الذي يأتي استمراراً لسلسة النجاحات المتواصلة والكبيرة للدولة الساعية دوماً إلى مواصلة طريق الإبداع والتميز.

ثقة

وقالت ميرة بنت سلطان السويدي: «بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي تتماشى مع مقتضيات العصر وسياسة التنوع الفكري والثقافي والاقتصادي استطاعت وضع دولتنا الحبيبة على قمة مؤشر التنافسية العالمية، مما يبعث الثقة في الاقتصاد ويؤكد على متانة وقوة المؤسسات العاملة بالدولة»، مباركة الإنجاز الهام والنوعي.

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