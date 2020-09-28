868 حالة شفاء و851 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تسجيل 851 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 91.469 حالة.

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 106,034 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 868 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 80,544 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 412 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع، التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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