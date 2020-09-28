98 % التزام المؤسسات بالإجراءات الاحترازية في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

نفذ مفتشو بلدية دبي 2299 زيارة رقابية على المؤسسات، أمس، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بتلك الإجراءات لجميع المؤسسات 98 %، ولم تسجيل أي حالة إغلاق، وتم تحرير 18 مخالفة وتوجيه 30 تنبيهاً، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2251 مؤسسة.

وتشدد بلدية دبي على التدقيق على جميع الاشتراطات من بينها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، من خلال متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أصدرتها سابقاً وتم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، إذ يقوم المفتشون لديها بجولات رقابية للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

اقتصادية دبي

بدورها أكدت اقتصادية دبي أن فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، واصلت سلسلة زياراتها وجولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس «كوفيد 19» المستجد. وقد نفذت يوم أمس 673 زيارة.

وتم خلال الجولات الرقابية مخالفة 22 منشأة متنوعة، 6 منها تم مخالفتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وهي عبارة عن صالات كمال أجسام، في حين تم مخالفة المنشآت الأخرى من قبل فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وتوزعت على 6 محال بيع بالتجزئة، ومنشأتين لتجارة الملابس الجاهزة، ومنشأتين لتجارة المنسوجات والأقمشة، ومنشأة لكل من: خدمات متابعة المعاملات، الخياطة والتطريز، مطحنة، تجارة الهواتف المتحركة، تجارة مواد البناء، وتجارة عامة. وجاءت أسباب المخالفات كالتالي: 19 مخالفة بسبب عدم ارتداء الموظفين والعاملين للكمامات، و3 مخالفات لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.

وقد توزعت المنشآت المخالفة على عدد من المواقع، وهي: عدد من مراكز التسوق، المدينة العالمية، المرر، وعيال ناصر. من جهة أخرى وجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تنبيهاً لمنشأتين أخريين، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 649 محلاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز