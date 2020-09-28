تأسيس أول فريق نسائي متخصص بالتفتيشات الأمنية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن الانتهاء من تأسيس «أول فريق نسائي متخصص في التفتيشات الأمنية وإبطال المتفجرات» في إدارة أمن المتفجرات بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي.

وأكد العميد راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة: «إن شرطة دبي تفخر بكوادرها من العنصر النسائي الشغوف، والحريص على الانخراط في مجالات تخصصية صعبة، فيها الكثير من التحديات، ودرجت العادة أن تكون هذه التخصصات يغلب عليها الرجال، إلا أنهن أثبتن مدى كفاءتهن العالية في العمل، ليشكلن بذلك قيمة وإضافة مهمة لمنظومة العمل الشرطي».

تأسيس

وقال الفلاسي: «إن تأسيس الفريق من العنصر النسائي في شرطة دبي، يأتي بتوجيهات ومتابعة مباشرة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يؤكد بشكل دائم ومستمر أهمية فتح الآفاق أمام العنصر النسائي للتعلم والتدريب والعمل في كل التخصصات أسوة بالرجل».

وأوضح الفلاسي: «تم استقطاب أعضاء الفريق واختيارهن وفقاً للاشتراطات والمعايير المعمول بها في إدارة أمن المتفجرات، ومن خلال معايير دقيقة، أهمها معيار الرغبة والشغف للعمل في هذا التخصص، وبدأت الإدارة في الربع الرابع من عام 2019 بتأهيل الفريق الأول المكون من 5 ضباط صف لفترة استمرت 8 أشهر، تم خلالها إلحاقهن بدورات تخصصية لصقل مهاراتهن».

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