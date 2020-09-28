افتتاح مركز الشرطة الذكي الـ 12 في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في منطقة واحة دبي للسيليكون «ووك ان»، مركز الشرطة الذكي «SPS» الـ 12 على مستوى الإمارة، بحضور الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من الضباط والمعنيين.

ويقدم المركز باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية يصل عددها إلى 60 خدمة وبـ 7 لغات مختلفة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وأكد الفريق المري: «إن افتتاح مراكز الشرطة الذكي يأتي تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل حكومة دبي حكومة ذكية تستشرف المستقبل، كما أنه يأتي تماشياً مع رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لتحويل دبي إلى بوابة للعبور نحو المستقبل، ويدعم خطة دبي 2021، والخطة الاستراتيجية لتحويل دبي إلى أذكى مدن العالم، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الساعية إلى تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة، وبما يساهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطور نوعي في الأداء العام على المستويات كافة، عبر بناء منظومة رقمية ذكية متكاملة».

تعميم التجربة

وأضاف معاليه: «إن شرطة دبي تهدف إلى تعميم تجربة مركز الشرطة الذكي في مختلف مناطق الإمارة، نظراً لنجاحه في تقديم الخدمات دون تدخل بشري، لافتاً إلى أن شرطة دبي ستمضي قدماً نحو افتتاح مثل تلك المراكز في مختلف المناطق التجارية والسكنية».

ومن جهته، قال الدكتور محمد الزرعوني: «تشكل استضافة واحة دبي للسيليكون للمركز الذكي المتكامل الأول من نوعه لشرطة دبي، محطة مهمة في توفير أفضل الخدمات للمجتمع والارتقاء بالحياة بكل جوانبها، وعقد الشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الجهات الفاعلة لتبنّي أحدث تطبيقات التكنولوجيا، ووضع الخدمات الذكية في متناول الناس للاستفادة من التقنيات التي تسهل حياتهم».

خدمات

قال الدكتور محمد الزرعوني: «تتضافر جهود سلطة واحة دبي للسيليكون وشرطة دبي في افتتاح مركز الشرطة الذكي الأول من نوعه، والذي يرتقي بالخدمات المقدمة لمجتمع الإمارة ويعزز مبادرة دبي مدينة ذكية، ويرسخ جاذبيتها لتكون المدينة الأفضل عالمياً للحياة برؤيتها العصرية، تماشياً مع مضمون وثيقة 4 يناير 2020 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقيادة تحولات نوعية في دبي خلال الفترة المقبلة».

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