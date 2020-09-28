35 مليون ساعة خزّنها «حماية» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

ثمّن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة الجهود الحثيثة، التي تقوم بها هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة في مجال المشاريع الاستراتيجية، ومنها نظام «حماية»، الذي أسهم في تعزيز الأمن والأمان بصورة مباشرة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الهيئة، بحضور جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة، وأعضاء مجلس الإدارة، وميسون محمد الذهب مدير عام الهيئة بالإنابة، وعدد من الضباط. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي عن أبرز محطات نظام حماية في مقدمتها قدرات النظام وتخزينه لنحو 35 مليون ساعة، منذ إطلاقه في تجسيد واضح للنجاح الكبير، الذي حققه وقدرته التخزينية العالية.

ومن جهته أوضح جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة: «إن عدد كاميرات المراقبة المدرجة ضمن نظام حماية المطبق في المحال التجارية والمنشآت بمختلف أنواعها وأنشطتها على طول النطاق الجغرافي لرأس الخيمة تجاوز 147 ألف كاميرا حديثة، تعمل ضمن نظام يتيح تسجيل وتوثيق كل ما يدور في المكان على مدار الساعة». ولفت إلى أن نظام حماية شكل علامة فارقة في رفع مستوى أمن المنشآت وحقق نجاحات لافتة منذ إطلاقه.

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