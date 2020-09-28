شرطة دبي تعالج طفلة نفسياً بعد تعرضها للتحرش

المصدر: دبي - شيرين فاروق

قدمت شرطة دبي نموذجاً في التعامل الإنساني، حيث وفّرت علاجاً نفسياً لطفلة أوروبية تبلغ من العمر 8 سنوات عانت لفترات طويلة جراء تعرضها لتحرش من صديق الخادمة بعدما ألقي القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخادمة وصديقها بعد أن اعترفا بالواقعة.

وتفصيلاً، أفاد العميد عبدالله خادم بن سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي أن الأم لجأت أخيراً إلى شرطة دبي، وطلبت توفير طبيب نفسي لعلاج ابنتها من تداعيات تعرضها للتحرش لفترات طويلة من قبل صديق الخادمة الآسيوية التي كانت في المنزل بموافقة الخادمة، حيث كانت الأم تعمل موظفة في إحدى الشركات وأوكلت رعاية ابنتها إلى خادمة آسيوية، التي قامت بدورها بتعريض الطفلة لانتهاكات من قبلها وقبل صديقها وهدداها بعدم إبلاغ أي شخص، مما عرض الطفلة لمشكلات نفسية إلا أن تفاقم الأمر واكتشفت الأم ذلك بعد أن لاحظت تغيراً على سلوك ابنتها.

وأضاف العميد المعصم: «إنه تم إلقاء القبض على الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، وتم الاطمئنان على نفسية الطفلة والاعتناء بها وقت الواقعة، إلا أن الأم عاودت الاتصال بالشرطة لطلب المساعدة، وقام قسم التواصل مع الضحية بتوفير طبيب نفسي من الشرطة لتقديم العلاج للطفلة على مراحل، وإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع مرة أخرى، وبالفعل تحسنت حالة الطفلة مع الأيام». وأشار العميد المعصم: «ان طول فترة التحرش بالطفلة، والتي استمرت أشهر دون علم الأم، فاقم الموقف وجعل العلاج يحتاج فترات طويلة وطريقة مدروسة».

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