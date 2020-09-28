شرطة الشارقة تنجز 47 معاملة بمركز مليحة الشامل

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، المبادرة الثانية لـ«خدمات المرور والترخيص»، بمركز شرطة مليحة الشامل، بالتنسيق مع شرطة المنطقة الوسطى، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من خلال مركز متنقل ومتكامل مزود بأحدث أجهزة الفحص، ومجهز بأحدث تقنيات خدمات المركبات، ويقدم 32 خدمة آنية، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية، ورفع مستوى الأمان على الطرق وتيسيراً لجمهور المتعاملين، وذلك حرصاً منها على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز جودة الحياة، حيث تم إجراء 47 معاملة، منها 13 فحص مركبة، و8 فحوص نظر و6 عمليات تأمين، إضافة إلى تجديد 10 رخص قيادة، و4 عمليات تجديد لمركبات منتهية الملكية، وذلك خلال فترة العمل التي امتدت من الـ 5 عصراً إلى الـ 9 مساء.

مزايا

وقال المقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة: «نستهدف من تلك المبادرة المناطق البعيدة تيسيراً للجمهور، كما أن المبادرة تم إطلاقها بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة، ومركز «تسجيل»، والجابر للبصريات، ونعمل على تقديم أكثر من 32 خدمة آنية، يتم إنجازها في زمن قياسي للمتعاملين، ممن يتعذر عليهم الحضور إلى مراكز الخدمة، كخدمات الفحص وتسجيل ونقل ملكية المركبة، تجديد إصدار رخصة المركبة، وحيازة وتحويل المركبة داخل الدولة، تعديل بيانات ونقل رخصة المركبة، إصدار شهادات الترخيص «شهادة بدون تسجيل»، إصدار رخصة بدل تالف أو بدل فاقد، إلغاء رخصة مركبة، وتغيير بيانات رخصة قيادة المركبة».

مستفيدون

وأوضح مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين: «إن المبادرة الأولى انطلقت من أمام مركز شرطة السيوح، واستفاد منها عدد كبير من المراجعين، وقدمت خلالها العديد من الخدمات، كما أن المبادرة ستجوب إمارة الشارقة في فترات زمنية متواترة، وسيتم الإعلان عن الموعد، من خلال حسابات شرطة الشارقة على مواقع التواصل الاجتماعي، سعياً منها نحو توفير وقت وجهد المتعاملين، وبما يخدم ويحقق مصالحهم بسرعة وسهولة».

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