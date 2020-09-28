تشغيل 3 خطوط للحافلات بين دبي والشارقة

المصدر: دبي- البيان

استأنفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، تشغيل ثلاثة خطوط للحافلات، عبر المدن لنقل الركاب بين الإمارتين، حيث بدأ التشغيل الفعلي لاثنين من هذه الخطوط، أمس، أما الخط الثالث فسينطلق بعد أسبوعين من تشغيل الخطين الأَوَّلَين.

وأوضح عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أن الخطوط ال3 هي: (E303)، وتنطلق حافلاته من محطة مترو الاتحاد في دبي لتصل إلى محطة حافلات الجبيل في الشارقة.

والثاني هو الخط (E307A) وتنطلق حافلاته من محطة مترو أبوهيل في دبي، لتصل كذلك إلى محطة حافلات الجبيل في الشارقة، وبدأ تشغيل هذين الخطين أمس، أما الخط الثالث، الذي سيبدأ تشغيله بعد أسبوعين، فهو (E315).

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