«مختبر دبي» جهة مانحة لشهادات «الإمارات للمقاييس»

المصدر: دبي - البيان

تم أخيراً تعيين مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، كإحدى جهات منح الشهادات من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وذلك لتقديم خدمات منح الشهادات للعديد من المنتجات في مجالات متعددة بالأصالة عن الهيئة.

وسيسهم هذا التعيين في تحقيق التكامل في تقديم خدمات متميزة مع الهيئات الاتحادية، تضمن أعلى معايير رضا وسعادة المتعاملين، وحماية حقوقهم عن طريق تأكيد مطابقة المنتجات للمواصفات والتشريعات ذات العلاقة على المستويين المحلي والاتحادي.

وأكد المهندس أمين أحمد أمين، مدير إدارة مختبر دبي المركزي، بأنه انطلاقاً من رؤية بلدية دبي في بناء مدينة سعيدة ومستدامة والهدف الاستراتيجي المساند لهذه الرؤية في ترسيخ ثقافة الريادة والحوكمة المؤسسية، بأن إدارة مختبر دبي المركزي تسعى دائماً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتقديم خدمات متميزة.

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