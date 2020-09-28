ندوة: رؤية الحكومة الاستباقية أسهمت في تخطي تحديات الجائحة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أكد المشاركون في ندوة «العمل الحكومي بعد كوفيد 19» برعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أن رؤية حكومة دولة الإمارات الاستباقية واستثمارها في تطوير نظم العمل ساهمت في تخطي تحديات جائحة فيروس «كوفيد 19»، مؤكدين أن منهجية خطط العمل خلال الأزمات والأوبئة التي وضعتها القيادة الرشيدة منذ عام 2015، ساهمت في استمرارية الأعمال بمختلف قطاعات الدولة وخاصة القطاع الحكومي لتجعل من التحدي فرصة للانتقال إلى المستقبل. وشهدت الندوة التي أدارتها سميرة سليمان، تفاعلاً كبيراً من المشاركين والضيوف، مؤكدين على دور الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة للمستقبل، ووضع الاستراتيجيات التي تستهدف استمرارية الأعمال والحياة الطبيعية، ضمن نموذج عمل حكومي سباق.

منهجية استباقية

وأكد ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن أزمة «كورونا» غيرت منهجية عمل الحكومات وفرضت نموذج عمل جديداً على الحكومات حول العالم، ودفعتها لاتخاذ قرارات غير مسبوقة، وأن منهجية حكومة الإمارات الاستباقية واستثمارها في تطوير نظم العمل، عززت فعالية إجراءاتها في مواجهة هذا التحدي، وجعلت منها نموذجاً عالمياً في المرونة والجاهزية للمتغيرات.

بدورها أكدت الدكتورة آمنة الظنحاني، المحاضر بجامعة الشارقة، أن دولة الإمارات لم تجد صعوبة في تقييد تأثيرات جائحة كورونا على قطاعات الأعمال، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بفضل رؤيتها المستقبلية التي طبقتها خلال الأعوام الماضية.

من جانبه شدد المستشار أحمد آل محمود، مستشار التخطيط الاستراتيجي، على مدى نجاح المؤسسات الحكومية والخاصة خلال جائحة «كوفيد 19»، من خلال الرؤية الجديدة لإدارة المؤسسات وسط الجائحة والتعافي التدريجي.

كما لفتت عارفة الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، إلى أهمية الدروس المستخلصة من أزمة كورونا «من الناحية الشخصية والعملية».

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