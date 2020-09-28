«الطاقة » توصي بإطلاق جائزة المدن الخضراء وطنياً

المصدر: دبي - البيان

عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية الاجتماع الثاني للفريق التنفيذي الوطني لجودة الحياة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، تم خلاله تشكيل 3 فرق فرعية داعمة للفريق التنفيذي الوطني الرئيسي، وتشمل (الإسكان، التنقل، والتخطيط الحضري)، والتوصية بإطلاق جائزة المدن الخضراء على المستوى الوطني، وعرض مؤشرات جودة الحياة في محور المدن والمجتمعات الحيوية، فضلاً عن استعراض المنصة الوطنية الخضراء الرقمية، والمنجزات السابقة والمستهدفات المستقبلية.

ترأس الاجتماع، المهندسة نادية النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة والرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة، وأحمد الكعبي، الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية، وحضره عدد من المسؤولين في الجهات الحــكومية الاتحادية والمحـلية، والــشركاء بالجامعات الوطنية.

أسفر الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، عن عدد من التوصيات أبرزها عقد اجتماعات دورية، وتحديد المهام والخطط التشغيلية التكاملية.

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