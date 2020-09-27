جائزة حمدان الطبية تنظم سلسلة ندوات عبر الإنترنت عن الأمراض غير السارية

المصدر: دبي - البيان

تنظم جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، سلسلة ندوات عامة عبر الإنترنت تناقش مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالأمراض غير السارية، حيث سيتبادل مجموعة من الأطباء المتميزين من داخل الدولة في مجال الأمراض غير السارية تجاربهم مع المشاركين في الندوات.

وتعقد الندوة الأولى بالتعاون مع شركة نوفارتس وهي واحدة من شركات الأدوية الكبرى، ويأتي هذا التعاون تطبيقاً لاستراتيجية الدولة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الخاصة، وذلك يوم غد الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات، وستناقش موضوع التعايش مع قصور القلب، ويأتي ذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للقلب، حيث يعتبر قصور القلب حالة مزمنة ومتفاقمة لا تستطيع فيها عضلة القلب ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم من الدم والأكسجين.

وسيتحدث خلال الندوة الدكتور عارف عبد اللطيف الملا رئيس معهد القلب، ورئيس قسم أمراض القلب بمدينة شخبوط الطبية، وستشارك بإدارة الندوة الدكتورة نوشين بازارجاني استشاري أمراض القلب، ونائب رئيس الاتحاد العالمي للقلب ورئيس مجموعة عمل الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية جمعية الإمارات لأمراض القلب.

ومن جانبه أشاد عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي للجائزة بموضوع الندوة وتخصيصها كندوة عامة يستطيع المجتمع بجميع فئاته المشاركة بها وتوجيه الاستفسارات للمحاضرين والتواصل المباشر مع الالتزام بمعايير السلامة وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» المستجد.

وأكد أن الدعوة لحضور هذه الندوة ستكون عامة ومجانية لجميع المؤسسات والأفراد.. منوهاً إلى أن هذه السلسلة من الندوات ستتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي يقدمها نخبة من المحاضرين المتخصصين.

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