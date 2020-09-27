«قوة النون» تقدم 16400 طن محاصيل وأعلاف لـ«الهلال»

المصدر: دبي- شيرين فاروق

قدم المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي «إكبا»، عبر مبادرة قوة النون الثلاثية المشتقة من (نزرع ونحصد ونساهم) 16400 طن من مختلف المحاصيل الزراعية والأعلاف للهلال الأحمر الإماراتي.

وتوزعت الكمية وهي 2.5 طن تمور و1.3 طن من الخضار الطازجة، بما في ذلك الخيار والفليفلة و400 كجم من البطيخ، بالإضافة إلى 7 أطنان من الأعلاف الخضراء من الدخن اللؤلؤي و5.2 أطنان من الأعلاف المنتجة من الأعشاب والمحاصيل الملحية مثل الساليكورنيا والقطيفة.

وقالت الدكتورة أسمهان الوافي، المدير العام لإكبا إنه تم إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية، ومنها مبادرة «قوة النون الثلاثية» من أجل تشجيع الناس، وخصوصاً الشباب على معرفة المزيد عن الزراعة وكيفية إنتاج الغذاء واعتماد ممارسات الزراعة الأسرية الذكية، كما قام المركز بتوزيع 200 أصيص رملية جاهزة للزراعة المنزلية مع العديد من الجهات مثل مركز شباب عجمان، ومركز الشارقة لصعوبات التعلم، علاوة على ذلك قام إكبا، من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، بزيادة الوعي حول تقنيات إدارة التربة والمياه، والمحاصيل المناسبة للبيئات الهامشية، وتبادل النصائح والإرشادات حول كيفية زراعة الغذاء في المنزل.

وأفادت الدكتورة طريفة الزعابي، نائب المدير العام لإكبا بأن المبادرة تضمنت مشاركة عدد من خبراء إكبا وموظفي الدعم، الذين عملوا بلا كلل في الأشهر القليلة الماضية، للتأكد من جودة الفواكه، ومشاركة إنتاج الخضار والأعلاف في الوقت المحدد، كما رفعت المبادرة الوعي بين المجتمعات المحلية حول أهمية الأمن الغذائي والزراعة وعززت عادات الأكل الصحية، خصوصاً في ضوء جائحة (كوفيد 19)، وأنه لوحظ استجابة كبيرة من الأسر التي تمتلك مكاناً ولو صغيراً في الزراعة المنزلية خصوصاً في ما يتعلق بالمحاصيل ذات الاستهلاك اليومي مثل الخضراوات وبعض أنواع الفواكه، التي لا تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد.

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