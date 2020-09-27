إنجاز 18% من مبنى «الموارد البشرية» الجديد بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

أنجزت وزارة تطوير البنية التحتية 18 في المائة من مشروع المبنى الجديد لوزارة الموارد البشرية والتوطين الذي يتم إنشاؤه في منطقة السلمة بأم القيوين على مساحة تبلغ 2632 متراً مربعاً.

وأوضح المهندس راشد المهيري مدير المنطقة الشمالية في وزارة الطاقة والبنية التحتية أنه من المقرر الانتهاء من المشروع الذي تبلغ تكلفته 13 مليوناً و400 ألف درهم في النصف الأول (الربع الثاني) من العام المقبل 2021.

وقال إن المبنى تم تصميمه وفق معايير الاستدامة والأبنية الخضراء التي تعتمد على تقنيات حديثة للحفاظ على الطاقة وتوليدها وإعادة تدويرها، ومنها تزويد المبنى بمجسات ضوئية لضبط استخدام الضوء الكهربائي داخل المبنى، المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة لا سيما بعد ساعات العمل، وتركيب نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى تركيب أجهزة توفر نظاماً ذكياً لإدارة المباني والتحكم ومراقبة الأنظمة الذكية في المبنى.

ويتكون المبنى الجديد للموارد البشرية والتوطين في أم القيوين من طابقين أرضي وأول يضم مكاتب إدارية وقاعات اجتماعات، بالإضافة إلى قاعات تدريب ومنطقة ترفيه، ويضم أقساماً لخدمة التوطين وسعادة المتعاملين، وحضانة للأطفال، إضافة إلى ثلاثة مرافق خدمية، ومواقف للسيارات، ومسطحات خضراء في محيط المبنى.

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