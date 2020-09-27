«اتحادية الكهرباء» تواصل العمل على البنية التحتية للمركبات الكهربائية

المصدر: عجمان - وام

تواصل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء العمل على توفير البنية التحتية للمركبات الكهربائية، من خلال مشروع تركيب الشواحن الخضراء في العديد من المواقع.

وقال محمد محمد صالح إنه تم تركيب العديد من الشواحن الخضراء من أنواع مختلفة بالمناطق الشمالية تشمل الشواحن السريعة التي يتم تركيب معظمها في محطات البترول على الطرق السريعة، وتقوم بشحن المركبة خلال مدة تتراوح بين 20 إلى 40 دقيقة، والشواحن المتوسطة التي يتم تركيبها في عدد من المراكز التجارية، والهيئات والدوائر الحكومية والمستشفيات، وتقوم بشحن المركبة خلال مدة تتراوح بين 2 إلى 4 ساعات، حيث تختلف مدة الشحن حسب نوع بطارية المركبة وسعتها.

ولفت إلى أنه تم تحديد مواقع التركيب بعناية لتخدم أكبر عدد ممكن، ولتكون سهلة الوصول وعلى شوارع رئيسية.

وأضاف صالح إنه جارٍ العمل على وضع الخطط الشاملة للمراحل التالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ عدد من المسوح والدراسات خلال الفترة المقبلة للوقوف على مدى إقبال الجمهور على استخدام محطات الشحن.

ولفت إلى ترحيب الجمهور بالمشروع في مواقع شتى تم التركيب فيها خلال المرحلة الأولى، كما تلقت الهيئة طلبات لتركيب شواحن من جهات أخرى.

يذكر أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تم إطلاقها في عام 2017م، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين جانب الإنتاج والاستهلاك والوفاء بالالتزامات البيئية العالمية، بما يضمن بيئة اقتصادية مستدامة ومريحة للنمو في كل القطاعات.

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