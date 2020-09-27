هيئة أبوظبي للإسكان تفعّل نظام المواعيد الخاصة بمركز خدمة المتعاملين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن البدء بتفعيل نظام المواعيد الخاصة بزيارة مركز خدمة المتعاملين في مدينة أبوظبي، إذ يتطلب من المتعاملين الراغبين في زيارة المركز حجز موعد مسبق عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (adha.gov.ae)، أو عبر تطبيقها للهواتف والأجهزة الذكية.

وتؤكد هيئة أبوظبي للإسكان على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة، فضلاً عن ضرورة التطبيق التام لجميع البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المُعلنة من قبل الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين.

وتتضمن هذه الإجراءات إبراز نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا المستجد، حيث يشترط أن يكون الفحص حديثاً ولم يمضِ عليه أكثر من شهر كحد أقصى، والالتزام بالتعليمات الوقائية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تحميل وتفعيل تطبيق الحصن، كما يتطلب على المتعامل إبراز الرسالة النصية الخاصة بموعد الزيارة في المركز.

والجدير بالذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان مستمرة في تقديم خدماتها للمتعاملين عبر القنوات الرقمية لإجراء معاملاتهم، إذ تسعى الهيئة من خلال الخدمات الإسكانية التي تقدمها إلى توفير الاستقرار الاجتماعي وإسعاد المواطنين في إمارة أبوظبي.

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