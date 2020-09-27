«تخطيط الشارقة» تُنفذ مشروع التصوير الجوي لإمارة الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

نفذت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة ممثلة في إدارة نظم المعلومات الجغرافية، ولمدة 5 أشهر مشروعاً للتصوير الجوي لإمارة الشارقة، يهدف إلى جمع المعلومات وتحديث البيانات الوصفية للمخططات الجغرافية بالإمارة، واستخدامها في دعم متخذي القرار بالجهات المعنية، وتنفيذ المشروعات التنموية المستدامة بإمارة الشارقة.

ويعتبر التصوير الجوي ومخرجاته من الوسائل الأساسية لجمع المعلومات وتحديث البيانات، ويوفر صوراً جوية بدقة تصل إلى 10 سم في مناطق الكتلة العمرانية، و20 سم في المناطق الصحراوية وغير المأهولة.

وتكمن أهمية تحديث الصور الجوية في معرفة نسب تنفيذ مراحل المشاريع التطويرية والحيوية لتوفير متطلبات كل مرحلة، وتحديث بيانات الطرق ومتابعة النمو العمراني والتمدد الحضري للمدن والتجمعات السكانية، وتحديث خريطة الأساس (رسم حدود المباني وتحديث البيانات الوصفية)، ويساعد كذلك في الكشف عن التجاوزات ومتابعة تصحيح المخالفات.

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