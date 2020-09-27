محاضرة تعرف بـ«شبكة الإمارات لرصد الشهب»

المصدر: الشارقة - وام

نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، محاضرة تعريفية بمشروع شبكة الإمارات لرصد الشهب، والذي أنشأته الأكاديمية بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء.

وقدمت مريم شريف مساعد باحث في مركز النيازك بالأكاديمية، المحاضرة بعنوان «شبكة الإمارات لرصد الشهب» باستخدام تقنيات التواصل عن بعد، تماشياً مع إرشادات الجهات المختصة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وعرفت خلالها الحضور على الفرق بين الكويكبات والمذنبات والنيازك، وأبراج مشروع شبكة الإمارات لرصد الشهب الثلاثة الموزعة في الشارقة ومنطقتي اليحر وليوا، إلى جانب تفاصيل تركيب الأبراج والكاميرات الموضوعة عليها لمراقبة وتغطية سماء الدولة بأكملها، وطريقة تحليل البيانات المستخرجة من أبراج المراقبة والتعرف على الأجسام التي تعبر سماء الدولة.

كما قدمت ملخصاً عن عدد من المقالات والأوراق البحثية التي قام بنشرها فريق مشروع شبكة الإمارات لرصد الشهب.

ويعد مشروع شبكة الإمارات لرصد الشهب فريداً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كونها تعمل على تحديد إحداثيات الشهب أو حطام الأقمار الصناعية ومكان سقوطها، وذلك بهدف دعم برنامج الإمارات للتوعية بأحوال الفضاء، وتعزيز المقدرات البحثية والعلمية في هذا المجال.

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