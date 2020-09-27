شرطة أم القيوين تبدأ تطبيق خدمة الحجز الذكي في المنزل للمركبات المخالفة

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين عن بدء تطبيق خدمة الحجز الذكي للمركبات المخالفة لقانون السير والمرور في المنزل بدلاً من حجزها في ساحة حجز المركبات اعتباراً من غد الاثنين 28 سبتمبر الجاري، وذلك بتثبيت جهاز إلكتروني في المركبات المقرر توقيع الحجز عليها ضمن إطار سعي شرطة أم القيوين لتعزيز التحول الذكي في تقديم الخدمات.

وأوضح العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين أن تفعيل خدمة الحجز الذكي للمركبات جاء تسهيلاً على المتعاملين في حجز مركباتهم في منازلهم بعيداً عن ساحة حجز المركبات، من خلال تركيب جهاز إلكتروني تتم متابعته وإرسال إشعارات مباشرة إلى المعنيين بمراقبة تحرك المركبات المحجوزة.

فريق تقني

وأضاف أنه بإمكان المتعامل طلب الخدمة من خلال الحضور بمركبته إلى مركز خدمات المرور والترخيص وتقديم الطلب، ثم يقوم فريق تقني بتركيب الجهاز وربطه إلكترونياً مع نظام المخالفات ونظام المراقبة على مدار الساعة وفي حال تم تحريك المركبة تفرض على المركبة غرامة مالية ومدة حجز جديدة.

وأشار العقيد سعيد عبيد إلى أن نظام الحجز الذكي للمركبات المخالفة يدعم حفظ المركبة من التأثر بالظروف الجوية المختلفة في حين تم حجزها في ساحة الحجز.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة أم القيوين جاهزة لبدء استقبال طلبات الحجز الذكي من المتعاملين الراغبين بحجز مركباتهم في منازلهم.

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