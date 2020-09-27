شرطة الشارقة تطلق برنامجاً لخفض النقاط المرورية إلكترونياً

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن العميد دكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة الشريك الاستراتيجي، تطبيق برنامج خفض النقاط المرورية إلكترونياً على موقع شرطة الشارقة.

وتم ذلك بحضور طارق آل علي مدير معهد الشارقة للسياقة، والعقيد ناصر سعيد بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، والمقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين ونائبه المقدم ماجد محمد النعيمي، والمقدم راشد أحمد الفردان رئيس قسم ترخيص السائقين.

وأشار العميد الدكتور الناعور، إلى أن تطبيق برنامج تخفيض النقاط المرورية، الذي تم تدشينه عبر الموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة، عبارة عن محاضرات يتم تقديمها «عن بعد» لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المراجعين، بهدف تخفيض النقاط المرورية على رخصة القيادة، من خلال إعادة تأهيلهم وإكسابهم المزيد من المعرفة حول قواعد وتنظيم الطرق في الدولة، وتذكيرهم بمخاطر ارتكاب المخالفات، وتصحيح بعض السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها قائدو المركبات وتتسبب في تسجيل مخالفات مرورية مثل: السرعة الزائدة، والقيادة الخطرة والمتهورة.

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