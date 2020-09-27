محمد بن راشد: الإمارات الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تبوأت المرتبة الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم، والأولى في 479 مؤشر عربياً". وجاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماعاً، اليوم الأحد، لمجلس الوزراء تم فيه استعراض موقف الدولة التنافسي عالمياً.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إن الإمارات الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم.. والأولى في 479 مؤشر عربياً".

وتوجه سموه بالتهنئة على هذا الإنجاز الكبير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، قائلاً: "أبارك لأخي رئيس الدولة ولأخي محمد بن زايد ولأعضاء المجلس الأعلى. هذه جهود آلاف فرق العمل في كافة القطاعات".

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