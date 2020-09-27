حاكم الشارقة يوجه بإخلاء العزاب والمخالفين من منطقة القادسية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد ثابت الطريفي مدير بلدية مدينة الشارقة في مداخلة هاتفية له عبر برنامج البث المباشر ظهر اليوم أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجه بإخلاء منطقة القادسية من كل العمال والمخالفين للعائلات في منطقة القادسية بدءا من اليوم.

جاء ذلك بعد مداخلة من إحدى الساكنات - في برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة - في تلك المنطقة. والتي أكدت من خلالها وجود سكنات للعمال بصورة كبيرة في منطقة القادسية "خصوصا". وأن تلك المنطقة مخصصة للعائلات، فينتشر العمال وسط البنايات والمساكن ما يشكل تهديداً للأسر المقيمة في تلك المنطقة.

إخلاء

وقال مدير بلدية الشارقة إن هناك بعض الأشخاص يؤجرون للعزاب والعمال، وكذلك عدة عوائل بشكل مخالف، بعيداً عن أعين البلدية في تلك المنطقة، وبعض المناطق الأخرى، لافتاً إلى أنه إذا علم بأن الساكنين في أحد المساكن عمال يتم التعامل معهم مباشرة وإخلاؤهم، كما أنه سوف يتم البدء الفوري في العمل بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة. مبينا أنه من خلال الخط الساخن للبلدية نجد أن هناك 99 % من الاستفسارات يتم متابعتها وحلها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز