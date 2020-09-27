98% التزام المؤسسات بالإجراءات الاحترازية بدبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

نفذ مفتشو بلدية دبي 2299 زيارة رقابية على المؤسسات خلال 26 الشهر الجاري للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبلغت نسبة الالتزام الاجمالية بتلك الإجراءات لجميع المؤسسات 98 %، ولم تسجيل أي حالة إغلاق، وتم تحرير 18

مخالفة وتوجيه 30 تنبيهاً، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2251 مؤسسة.

وتشدد بلدية دبي على التدقيق على جميع الاشترطات من بينها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، من خلال متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أصدرتها سابقا وتم تعميمها

على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، إذ يقوم المفتشون لديها بجولات رقابية للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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