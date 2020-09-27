«بيت الخير» تباشر البناء في «وقف النهدة»

المصدر: دبي- رامي عايش

باشرت جمعية «بيت الخير» العمل في مشروع بناء وقف جديد لها في منطقة النهدة الثانية في دبي، يتكون من 10 أدوار و80 شقة، وطابق أرضي، وطابقي مواقف.

ويقام المشروع على أرض مساحتها 15 ألف قدم مربعة، منحها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، للجمعية التي كانت وما زالت رائدة في التعامل مع مفهوم الوقف، لدعم أنشطتها الإنسانية ومساعدة الأسر المتعففة والفئات المستفيدة من برامجها ومشاريعها الخيرية المختلفة، وفق ما أكد مديرها العام عابدين طاهر العوضي، الذي شدد على حرص «بيت الخير» على تنويع مصادر الدخل عموماً، والأوقاف بشكل خاص، كونه مصدراً من مصادر الدخل الثابتة والمستمرة، تلبية لاحتياجات الفئات المستحقة للمساعدة في الجمعية.

وقال العوضي: «ننظر للوقف كونه مشروعاً استراتيجياً لتنمية الموارد الثابتة والمستمرة، ولذلك أخذنا قراراً في مجلس الإدارة باستحداث وقف خيري جديد كل عامين، لتغطي هذه الأوقاف في المستقبل نحو 50% من موارد الجمعية لتحقيق الاستدامة في الموارد، وديمومة الإنفاق على المشاريع والبرامج، وتقديم الدعم للفقراء والمحتاجين وذوي الدخول المحدودة، وتقديم الخدمات المجتمعية، وميزته هو

وبيَّن أن الجمعية أصدرت في وقت سابق سندات وقفية لتمويل «مشروع النهدة» الجديد، مشيراً إلى أن كل سند وقفي يشكل سهماً مسجلاً باسم صاحبه كونه مساهماً في بناء الوقف، وتبلغ قيمته 100 درهم أو 500 درهم، «وللمحسن أن يشتري ما شاء من الأسهم، ويزيد».

وأضاف: «ارتأت الجمعية منح المحسنين فرصة إهداء الأسهم لمن يحبون، وفي هذه الحالة فإن صاحب الهدية يكتب على صدر سند السهم، اسم الشخص المهدى إليه ليصبح شريكاً في العمل الخيري ومساهماً في مشاريع الوقف، وهذا الخُلُق فيه تعزيز لأواصر المحبة بين الأهل والأصدقاء، وإعلاء قيمة الهدية المتبادلة بينهم».

واطلع وفد من «بيت الخير» برئاسة عابدين العوضي، على وضع أساسات وقف النهدة الجديد.

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