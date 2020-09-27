شرطة الشارقة تستخدم حقيبة «IFAK» للإسعاف

المصدر: الشارقة - البيان

أكد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، أن الإسعافات الأولية لها أهمية كبرى في تسريع زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وزيادة معدل إنقاذ الأرواح، مؤكداً حرص شرطة الشارقة، وسعيها إلى تزويد كوادرها المهارات والتقنيات اللازمة وفق أعلى المستويات، من خلال تنظيمها العديد من الدورات، التي تكسبهم خبرات متنوعة في مختلف المجالات، حيث تعد شرطة الشارقة من أوائل الجهات الشرطية في الدولة التي تستخدم حقيبة «IFAK» للإسعاف الميداني.

جاء ذلك خلال الورشة التدريبية التخصصية، تحت عنوان «الإسعافات الأولية المتقدمة»، والتي حضرها العقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة، ونائبه العقيد الركن عمر الغزال، والتي نظمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع «مركز بروميثيوس للتدريب الطبي» في المملكة المتحدة.

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